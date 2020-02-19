更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情影響 跟團旅遊退費原則一次看懂
生活

武漢肺炎疫情影響 跟團旅遊退費原則一次看懂

天橋上的魔術師重現中華商場 侯友宜助保留3個月
娛樂

天橋上的魔術師重現中華商場 侯友宜助保留3個月

非洲蝗蟲逼近中國 防檢局：應不會到台灣
生活

非洲蝗蟲逼近中國 防檢局：應不會到台灣

鑽石公主號成海上小武漢 各國撤僑進度一次看
國際

鑽石公主號成海上小武漢 各國撤僑進度一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

新北居家檢疫2失聯 郭富文投宿桃園旅社被帶回

最新更新：2020/02/19 09:24

（中央社記者葉臻新北19日電）新北市政府民政局昨天公布應居家檢疫2名失聯者，分別為郭富文、管永安；警方昨天深夜在桃園一家旅社找到郭富文，郭男無發燒症狀且身體狀況健康，已由民政局人員帶回安置。

民政局表示，18日晚間11時許接獲新北警方通報，發現郭富文投宿在桃園某旅社，民政人員配合警方前往發現地，確認郭富文無發燒症狀及身體狀況健康良好，初步了解，郭男工作不穩定，是為了找工作才到桃園。

民政局表示，由於郭富文暫無住所，經與衛生單位評估，會將郭富文送至集中檢疫處所執行居家檢疫，目前也先行帶至適合處安置。郭富文也因違反傳染病防治法第58條規定事證明確，依同法第69條規定送交衛生局裁處。

民政局指出，郭富文為國人，2月7日自金門小三通入境，2月15日接到中央通報為居家檢疫關懷對象，不得外出14天。

民政及警政單位連日找不到人，18日依法公布姓名，新莊區雙鳳里長潘素娥18日下午聯絡上郭富文，郭男在電話中承諾會主動向派出所報到，同日晚間11時就先行被警方查獲；另一名失聯的管永安則尚無消息。（編輯：張雅淨）1090219

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報