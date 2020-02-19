新北居家檢疫2失聯 郭富文投宿桃園旅社被帶回

（中央社記者葉臻新北19日電）新北市政府民政局昨天公布應居家檢疫2名失聯者，分別為郭富文、管永安；警方昨天深夜在桃園一家旅社找到郭富文，郭男無發燒症狀且身體狀況健康，已由民政局人員帶回安置。

民政局表示，18日晚間11時許接獲新北警方通報，發現郭富文投宿在桃園某旅社，民政人員配合警方前往發現地，確認郭富文無發燒症狀及身體狀況健康良好，初步了解，郭男工作不穩定，是為了找工作才到桃園。

民政局表示，由於郭富文暫無住所，經與衛生單位評估，會將郭富文送至集中檢疫處所執行居家檢疫，目前也先行帶至適合處安置。郭富文也因違反傳染病防治法第58條規定事證明確，依同法第69條規定送交衛生局裁處。

民政局指出，郭富文為國人，2月7日自金門小三通入境，2月15日接到中央通報為居家檢疫關懷對象，不得外出14天。

民政及警政單位連日找不到人，18日依法公布姓名，新莊區雙鳳里長潘素娥18日下午聯絡上郭富文，郭男在電話中承諾會主動向派出所報到，同日晚間11時就先行被警方查獲；另一名失聯的管永安則尚無消息。（編輯：張雅淨）1090219