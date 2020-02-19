北都將下架東森緯來等13頻道 NCC規勸為防疫別斷訊

（中央社記者江明晏、潘姿羽台北19日電）北都包括東森、緯來等13個頻道的斷訊風波恐在22日引爆，由於正值防疫非常時期，NCC表示，將柔性規勸業者，不要那麼僵走到斷訊這一步，不過，不會強硬要求、阻礙市場機制。

因為授權費談判無共識，有線電視業者北都已於18日把東森與緯來系列共計13個頻道的營運計畫變更申請送進國家通訊傳播委員會（NCC），由NCC審查；不過北都強調，申請變更主要是為符合NCC的行政程序，避免後續因未完成程序而遭裁罰。

北都發言人周良璟表示，18日已經配合行政程序，申請頻道變更審查，昨天晚間18時仍收到大享送來的公文，表明將於22日週六凌晨零時停止傳輸頻道訊號；由於週六是假日，若大享以未收到NCC審查中不得斷訊的公文為由，堅持於22日凌晨斷訊，即便週一再複訊，也將造成用戶的權益損失。

但業界有消息指出，因防疫期間為非常時期，傳出NCC最快會在明天發文給東森、緯來和大享「不得斷訊，否則重罰」。

NCC官員對此說明，現在是防疫的非常時期，協商期間，也會告訴業者不要那麼僵，希望盡量調處，不要走到斷訊這一步，但不會強硬發文要求不得斷訊，「不可能以此為理由，影響到市場機制」；僅呼籲並道德勸說防疫期間希望可盡量溝通，但基本上法律不會以此為理由否准或不得下架。

但產業人士私下評論，柔性勸導對業者來說相當困擾，也面臨「不給NCC面子」和「侵害頻道權益」的兩難。

也有消息指出，北都依規定向NCC提出的營運計畫變更中，預計下架的13個頻道替代方案均為空頻，恐對消費者權益難以交代。

NCC官員表示，如果營運計畫變更方案將影響消費者權益，NCC還是會另為考量，會請業者補充說明，或是提高消費者補償方案。

周良璟則說明，這13個頻道確實很重要，有無可替代性，但北都送出營運計畫變更是為了符合行政程序，重點不是要下架，「從頭到尾都不希望斷訊」；她強調，北都抗爭是希望有合理的價格，若政府認為價格並無不合理之處，北都也願意配合，會依照NCC最後裁示購買頻道，堅守不斷訊的承諾。

對於北都斷訊風波，頻道代理商大享表示，已連兩年沒收到版權費，且質疑北都把「調處期間不得任意斷訊」當擋箭牌；頻道商緯來日本台等也替代理商抱不平，認為「使用者付費才是公平正義」。

頻道代理商大享手上握有緯來與東森家族，共計13個頻道，分別為緯來體育台、緯來日本台、緯來電影台、緯來綜合台、緯來戲劇台、緯來育樂台、東森電影台、東森綜合台、東森新聞台、東森財經新聞、東森幼幼台、東森洋片台、東森能劇台。若發生斷訊，近10萬戶的北都訂戶將受到影響。

此外，業界人士分析，後續還有永鑫代理HBO、Cinemax、Fox Sports、Fox Sports 2、CNN、CN卡通頻道等7個國際頻道，及全球數位代理共11個頻道，包括八大家族4個頻道、中天家族3個頻道、TVBS 3個頻道及Discovery探索頻道，也分別跟NCC提出與北都調處，對於北都訂戶收視權益衝擊面向更廣泛。（編輯：黃國倫）1090219