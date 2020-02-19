會展如期舉行 貿協祭出紅外線感測酒精防疫

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）武漢肺炎疫情不影響會展活動，婚紗珠寶等展覽將如期舉行，外貿協會表示，除了要求工作人員配戴口罩，每天量測額溫2次，定時消毒展位，也會設置酒精供民眾消毒。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續升溫，不過，婚紗珠寶、家具、藝術、寵物及連鎖加盟展將陸續於21日起在世貿一館展出。

中華民國對外貿易發展協會今天發布新聞稿表示，為了提供安全觀展環境，外貿協會與會展主辦單位攜手把關，除了要求會展第一線工作人員全程配戴口罩，每日量測額溫2次，並且定時消毒展位。

貿協說，特別在世貿一館展館主要入口處架設紅外線感測儀，設置酒精供民眾消毒，也增加空調換氣頻率，加速室內空氣循環等防護措施，讓民眾安心逛展購物。

貿協舉例，21日將登場的2020台北婚紗珠寶大展，主辦單位特別在展場入口設置「次氯酸水噴霧機」加強防疫。

貿協說，雖然今年遇到武漢肺炎疫情，不過，今年為2020年，諧音類似「愛你愛妳」，今年預約看展的結婚新人達1500對，較去年同期大幅成長3成，準新人逛展熱度不減。

2020台北婚紗珠寶大展將展出婚紗攝影品牌、喜餅、婚禮佈置、婚禮小物等婚禮必備品，也展出多元珠寶飾品，可讓新人們滿足「一站購足」的成家需求；同檔期也有「2020家具家飾展暨藝術家博覽會」登場，展出家具、燈具、精工衛浴等商品。（編輯：張均懋）1090219