武漢肺炎疫情防治 北市市場完成全面消毒

為阻絕武漢肺炎傳播擴散，台北市市場處20日已完成轄管公有零售市場、批發市場、攤販集中場、地下街、公有超市等場域的全面消毒工作。（台北市市場處提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年2月20日

（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市市場處今天表示，為阻絕武漢肺炎疫情擴散，今天已完成轄管公有零售市場、批發市場、攤販集中場、地下街、公有超市等場域全面消毒工作，並要求前線工作者落實健康管理。

市場處今天發布新聞稿表示，為阻絕武漢肺炎傳播擴散，已於今天完成轄管公有零售市場、批發市場、攤販集中場、地下街、公有超市等場域的全面消毒工作，並定期清潔人員經常接觸的地面、桌椅、電話筒、水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把等區域，共同阻絕疫病傳播，保護市民健康安全。

同時，也已要求第一線工作人員應戴口罩及勤洗手，落實健康管理，配合加強公共場域清潔，持續提升相關防疫措施。

市場處建議，民眾出入公共場所時應做好自身防護，若有身體不適者應避免到市場等公共場所，且做好自主健康管理，共同協力打造安心健康的消費環境。（編輯：方沛清）1090220