228連假去哪玩 國發會秀地方創生私房景點

（中央社記者潘姿羽台北21日電）228連假即將到來，許多民眾可能在出遊與防疫之間難以做出抉擇，國發會特別精選以「地方創生」為主軸的戶外旅遊景點，鼓勵民眾做好個人衛生防範同時，趁著連假出遊賞玩。

國家發展委員會主委陳美伶表示，近來由於發生2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，很多民眾選擇戴口罩出門，造成生活不便，其實根據中央疫情指揮中心說明，民眾到空曠地區活動不用戴口罩。

陳美伶說，過去一年，她積極推動地方創生政策，經常利用周末時間全台走透透，這次推薦的地點都是她親自到訪，適合全家出遊賞玩的好地方。

舉例來說，新竹十二寮有3500公尺的山林步道，並在道路兩旁種植青楓樹，是貼近大自然鄉村的休閒區，民眾可以取下口罩吸收芬多精；此外，花蓮的「洄遊吧Fish Bar」以食魚教育及海洋永續為核心，提供「洄遊鮮撈」、「洄遊平台」和「洄遊潮體驗」等服務，也是絕佳的親子旅遊選擇。

台南官田在循環經濟概念下，讓菱角殼從廢棄物，搖身一變發展為菱殼炭產業鏈，使在地產業生生不息的故事，也值得探訪。

陳美伶表示，民眾出門走走，除了可以放鬆身心，也有助於促進經濟發展。她建議，民眾可以選擇使用行動支付，不只更方便，也能降低紙鈔、硬幣接觸頻率，達到防止感染病菌的效果，一舉數得。

若民眾想了解進一步訊息，可以於國發會臉書粉絲團瀏覽更多旅遊景點，如新竹十二寮、花蓮洄遊吧Fish Bar、雲林御鼎興醬油、台東大地藝術季、高雄芒果咖秋、雲林古坑草嶺、雲林好冏男、雲林賣個麵子、汪汪地瓜園等。（編輯：楊玫寧）1090221