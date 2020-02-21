實驗室兩週未關燈 7個20歲世代合成瑞德西韋

中研院化學所副研究員陳榮傑（中）研究團隊花2週時間，成功合成純度達97%的藥物「瑞德西韋」，團隊成員年齡在20至30歲間，平日就從事有機合成、藥物合成等工作。（中研院提供）中央社記者吳欣紜傳真 109年2月21日

（中央社記者吳欣紜台北21日電）中研院研究團隊花2週時間成功合成純度達97%的藥物「瑞德西韋」，研究團隊成員年齡在20至30歲間，從藥物「起始物的起始物」開始合成，展現驚人藥物合成能力。

中國武漢肺炎疫情延燒，美國實驗性抗病毒藥物瑞德西韋被認為是可能有效的治療藥物，國內學研單位分進合擊，其中中研院化學所副研究員陳榮傑研究團隊在6日接獲中研院院長廖俊智指示開始研究後，2週就合成百毫克級瑞德西韋，純度更高達97%。

陳榮傑的實驗團隊共有15人，平日就從事有機合成、藥物合成等工作，為了這次任務特別組成7人團隊。陳榮傑表示，7人團隊成員年齡在20至30歲間，成員接到這樣的指示後，都相當積極想要完成任務。

研究團隊成員之一的博士生黃柔潔接受訪問時表示，平常實驗室就是從事相關工作，因此在藥物合成技術上並沒有遇到太大困難，但在藥物起始物的原料收集上卻耗費了許多心力。

陳榮傑表示，實驗團隊根據美國原廠發表的論文來看看是否能合成藥物，但由於合成原物料缺貨，有些原物料甚至從下訂到現在兩週都還沒送來，因此研究團隊必須從起始物開始合成，也讓原本合成過程增加了許多步驟。

黃柔潔說，研究團隊6日開始合成，全部成員第一天就從起始物的原料開始、想辦法去合成，有東西就先用或是想辦法去借、去找化學所有相關原料，希望能湊齊缺乏的起始物。

黃柔潔表示，合成工作前幾天開始就有進展，但成員為了激勵彼此，因此訂下希望一週內完成的目標。不過，雖然合成技術並沒有很困難，但由於藥物合成步驟非常繁瑣，因此必須相當有耐心且謹慎，最後才在20日完成合成工作。

陳榮傑表示，7人團隊中的每名同仁都具有強烈的使命感，開始合成工作後，成員也採輪班制方式進行合成工作，實驗室的燈基本上24小時沒有關過。

陳榮傑也坦言，若不是因為部份起始物短時間取得困難，不得不從起始物開始合成，也許合成工作花費的時間可能更短。（編輯：吳協昌）1090221