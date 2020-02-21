白牌司機妹妹任職工廠停工 資方給付全額薪資

（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市繼一家木業工廠因武漢肺炎疫情停工後，確診的白牌車司機妹妹任職工廠今天也停工；業者表示，雖衛福部疾管署未要求全面停工，仍決定預防性停工14天，也將給付全額薪資。

中部地區傳出家族群聚感染事件，台中市潭子區一家木業工廠在18日傳出有員工確診後而停工，今天又出現第2家工廠因2019年冠狀病毒疾病而停工。其中木業工廠約影響60名員工，另家則是食品加工廠，約影響59名員工。

記者上午前往食品加工廠查看，發現工廠沒有生產跡象，大門深鎖且門前停車格無車輛停放，有車行業者要前往送貨，才發現工廠未營業而離去。

停工的食品加工廠表示，自21日起全面執行預防性停工，為期最長14天，計薪方式遵循法令規定，員工19日當晚確診時，衛福部疾管署並未要求工廠全面停工，直到今天也未接獲相關訊息，但仍決定為確保同仁安全而執行停工。

業者說，經詢問疾管署，因廠區作業期間各員工皆有戴口罩，目前沒有全廠篩檢的考量，仍維持部分員工居家隔離及不同層樓員工自主健康管理；截至目前公司損失難以估算，但一定會全力配合疾管署防疫政策，公司將給付全額薪資給執行「預防性停工」的同仁。

業者指出，希望政府單位能協助工廠全體員工進行採檢，例如像寶瓶星號案能在4小時內快速篩檢，以減少廠方損失。（編輯：方沛清）1090221