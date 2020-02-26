陳時中：防疫部署分流分艙 有破口船才不會沉

（中央社記者張茗喧台北26日電）因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，對各機構防疫部署都採「分流分艙」概念，萬一一個船艙有破口，才不會整艘船都沉了。

中央流行疫情指揮中心今天下午舉辦記者會，衛福部醫事司司長石崇良宣布2大超前部署措施，包括全面管控醫院病人、訪客、外包人員，擴大設置專責病房、嚴格管控進出人員等，一週內上路。

然而，國內不僅已有外籍看護染病，近期中國大陸也有許多監獄、養老院爆發群聚感染，媒體詢問是否有超前部署防疫規劃。

指揮中心執行官、疾管署署長周志浩表示，國內染病看護相關接觸者都在調查當中，指揮中心也針對醫院、養護機構、長期照顧機構都進行教育以及不定期、無預警查核，並監測工作人員健康，未來會進一步訂定限制訪客等措施。

指揮中心指揮官陳時中指出，社福機構等單位都有做不定期評鑑，複查都合格，準備都齊備，另像是監獄等有集中住所者也都採「分流分艙」管理，分為一個個區塊管理，就像一艘船，把進出口管理好作為分流，萬一船艙有破口，「也不要整艘船都沉了」，因此對各個機構的要求都是以分流分艙概念來落實。（編輯：葉俐緯）1090226