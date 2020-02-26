超前部署防院內感染 指揮中心：一週內完備措施

（中央社記者張茗喧台北26日電）眼看日韓相繼出現院內感染甚至封院，中央流行疫情指揮中心今天宣布醫院超前部署措施，全面管控醫院進出人員、擴大設置專責病房等，力求守住醫院防線，一週內完備相關措施。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，衛生福利部醫事司長石崇良宣布祭出2大超前部署措施，包括全面管控醫院病人、訪客、外包人員，擴大設置專責病房、嚴格管控進出人員等。

石崇良說，考量鄰近的日本、韓國相繼出現院內感染，甚至嚴重到封院，因此祭出超前部署措施，務必守住醫院防線，畢竟一旦發生院內感染，不僅牽連範圍大，醫護人員恐折損嚴重。

為了強化院內感控，病人進出醫院不論急診、住院、門診都需分流動線，設有不同出入口；訪客方面只能在醫院規範時段來訪，且每名住院病人限2人，長時間陪病者1人，所有訪客採登記制、調查旅遊史；在醫院工作的所有類型外包人員加強管理動線、旅遊史、動線、接觸史及旅遊史，工作時隨時配戴口罩，在急診、加護病房需穿防護裝備，強化教育訓練。

此外，石崇良宣布，一週內屬於傳染病指定隔離醫院134家醫院將全面擴大設置專責病房，負責收治呼吸道疾病或是肺炎等疑似個案，照護人員也是固定制，不能跨單位服務，進出人員也要嚴格控管。

他解釋，由於隔離病房不論在給付、護病比規定都和一般病房不同，為了避免浮濫使用，過去對醫院隔離病房均設有數量上限，病床數不到500床的醫院每100床只能有4床，500床以上的醫院可設6床。

不過，因應武漢肺炎疫情發展，未來只要報衛生局核准，隔離病房數量將不設上限，盼擴大各醫院收治量能，讓醫學中心確保量能收治重症個案，隔離病房將以一人一室為原則，每間病房最多2床，2張床之間必須間隔1公尺以上。

石崇良指出，考量醫院還需時間製作陪病證、登記本等，新制自今天起生效，一週內須全面完備；專責病房方面下週也將進行盤點，並由醫院評鑑暨醫療品質策進會介入檢視、輔導確保醫護人力及動線。（編輯：管中維）1090226