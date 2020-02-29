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胡扯當街燒死患者 散布疫情假消息14小時被逮
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武漢肺炎病例曾至杜拜埃及 同旅行團另有36人

最新更新：2020/02/29 16:08
指揮中心29日宣布新增5例武漢肺炎確診個案，其中4人是第34案北部某醫院的接觸者。（中央社製圖）
指揮中心29日宣布新增5例武漢肺炎確診個案，其中4人是第34案北部某醫院的接觸者。（中央社製圖）

（中央社記者張茗喧台北29日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布1例境外移入武漢肺炎病例，個案曾跟團至杜拜、埃及旅遊，同團另有36人。指揮中心指揮官陳時中說，將展開疫情調查，不排除對兩國提高旅遊警示。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增5例武漢肺炎病例，其中4例是第34案北部住院婦女相關的醫院群聚感染，另有1例（第39案）是北部60多歲女性，1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊，全團另有36名同行旅客。

陳時中表示，第39案2月20日在埃及旅遊時出現喉嚨痛及咳嗽症狀，21日返國後至診所就醫，26日咳嗽加劇，且出現胸悶、肚子不適及嘔吐症狀情形，於28日就醫並採檢通報，經檢驗於今日確診，目前已收治負壓隔離病房治療。

陳時中說，依個案發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查個案旅遊行程，並持續追蹤個案同團旅客、親友及就醫接觸者健康情形。

媒體詢問，如今既已出現埃及、杜拜的境外移入病例，是否將評估提高當地旅遊疫情建議。

陳時中說，有在討論，但不能排除其他可能性，尤其是長途航程，長時間在密閉空間裡有相當風險，建議長途飛行旅程能免則免。（編輯：葉俐緯）1090229

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