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有線電視消費申訴 收費爭議最多

最新更新：2020/02/29 21:40

（中央社記者吳柏緯台北29日電）NCC公布民國108年第4季的有線電視消費申訴案件，共收到164件申訴案件，其中以有線電視收費爭議為大宗，共有50件，占申訴案件的3成。

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，為消弭消費者與有線電視業者間的爭議，因此建立申訴機制，並且每季公布有線電視業者消費爭議數量、申訴類別，供外界查閱並作為往後行政決策的參考。

根據近日公布的108年第4季整體申訴案件，總計收到164件，其中以「有線電視收視費用爭議問題」最多，共50件；其次為「有線電視客服問題」，共47件；第三是「有線電視頻道管理問題」，共15件。

以縣市的申訴案件進行分析，台北市共106件最多，其次為新北市18件與桃園市11件。

若以申訴對象來看，5大有線電視系統集團中，以中嘉網路被申訴30件最多，其次為凱擘29件、台灣寬頻通訊10件、台固媒體5件，台灣數位光訊科技0件。至於其餘獨立系統業者總計90件。

NCC表示，為提升服務品質，減少申訴案件數量，會持續與有線電視業者溝通，要求與會業者共同提出解決方式，以降低客訴案件數量。（編輯：張良知）1090229

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