陳時中慰問鑽石公主號旅客 盼理解政府為難

（中央社記者陳至中、張茗喧台北7日電）鑽石公主號郵輪的19名台灣旅客今天解除隔離，衛生福利部長陳時中下午表示，下船後仍被集中隔離14天，最後檢驗都是陰性，心理難免不平衡，希望大家能理解政府為難處。

鑽石公主號19名台灣旅客2月23日被送往集中檢疫所隔離14天，中央流行疫情指揮中心昨天宣布19人三次採檢均為陰性，今天凌晨解除隔離。陳時中昨天深夜也親自到檢疫所關心民眾，並替一名隔離者慶生切蛋糕。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，陳時中被問到相關議題，他表示，鑽石公主號漂流在海上很久，乘客可以說從2月4日起就處於高度恐慌中。

陳時中說，今晨解除隔離的19名台灣旅客，在日本就已檢驗出陰性，本以為回國後就「海闊天空」，但指揮中心基於種種判斷，仍要求他們集中隔離14天，經過雙檢、三檢等嚴謹程序。

最後證明，19名旅客都是陰性。陳時中說，他能理解大家心理一定會非常不平衡，認為這14天沒有需要、覺得太過嚴格，多少經歷「心情三溫暖」，因此他特別前往慰問和解釋，希望能理解指揮中心的考量和為難之處。採取更嚴格的檢疫措施，不只是讓國人安心，也是讓乘客們自己也能更安心。

衛生福利部醫事司司長石崇良也提到，集中檢疫所現階段是安排較高風險的隔離個案，一旦檢驗出陽性，都會轉到醫院負壓隔離病房收治。隨著疫情發展，檢疫所也不斷在更新設備，網路、電視設備都已完備，台北市立聯合醫院也已開發出系統，可對住民做健康監測和管理，未來系統會擴大所有的集中檢疫場所，作為後續大數據分析和管理用途。

石崇良表示，目前負壓隔離病房還有4成空間可以運用，未來如果社區個案增加，將擴大醫院整備，預計可以擴大到現有2到3倍的收治量。如果疫情再加劇，會開始將輕重症分流，部分確診個案若已無醫療需求，只是在等待檢驗「陽轉陰」，考慮先轉到集中檢疫所，把醫療體系的量能釋放出來。

陳時中也提到，未來的「分艙分流」要預留儲備的地方，包括醫院分艙分流，和社會分艙分流，都必須有一些空間可以調度，才能把「乾淨的人」放在「乾淨的區域」，避免又再度汙染。

醫福會執行長王必勝說，透過這幾次檢疫所隔離經驗，發現住民在入住第5到9天會出現情緒不穩、憂鬱、急躁，這時及早介入較好。他也發現，隔離第一時間告知解除隔離時間，避免錯誤期待造成爭端，希望把檢疫所工作做到最好，也是「超前部署」的一部分。（編輯：張芷瑄）1090307