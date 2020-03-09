診所廢棄物引社區恐慌 環署：一週內提清除指引

（中央社記者郭建伸台北9日電）武漢肺炎疫情衍生社區廢棄物處理問題，立委蘇巧慧今天提及有社區排斥診所的一般生活垃圾，要求為社區制定更清楚的廢棄物清除指引，環保署長張子敬說，一週內可以完成。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請行政院環境保護署長張子敬報告業務並備詢。國民黨立委廖婉汝質詢指出，假設全國民眾有2000萬人，如果真的每個人都戴口罩，成人每週使用3片，一週產生6000萬個口罩，產生的垃圾數量相當驚人，甚至路上常有口罩亂丟，環保署該如何處理。

張子敬備詢指出，口罩的垃圾數量不是很大，但可能被亂丟會是問題，環保署會多加宣導；民眾搭完捷運或離開醫院就會拿下口罩，環保署會再督導這些可能地點。

此外，民進黨立委蘇巧慧質詢時問，診所的垃圾分為一般事業廢棄物及有害事業廢棄物，有害廢棄物如果是感染性廢棄物，需要由甲級廢棄物清運公司處理；但新北市有社區大樓總幹事為避免感染風險，不願讓診所的一般生活垃圾跟社區垃圾擺放在一起，甚至質疑護理師的手很髒，相當打擊基層醫護人員。

蘇巧慧問，一般事業廢棄物中的生活垃圾，如果有病人使用過的紙杯、擤鼻涕後的衛生紙，是否需要分開收。

張子敬說，醫療院所垃圾分為一般跟感染性廢棄物，員工生活廢棄物屬於一般廢棄物，但因為現在民眾心理因素而排斥。

蘇巧慧指出，若垃圾要分開收，業者勢必會增加成本，環保署應依循特別條例制定補償或津貼，並要求環保署為社區制定更清楚的廢棄物清除指引。

張子敬說，廢棄物清除指引一週內可以完成；是否需要補償醫療院所，需要跟衛福部討論，花一週時間研究。

蘇巧慧質詢也提及居家檢疫、隔離的廢棄物清運問題，張子敬解釋，會請衛生、民政單位告知被隔離民眾，有收取垃圾的服務。（編輯：郭無患）1090309