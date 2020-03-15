台中市政府：16日起洽公實名制登記

（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市政府今天宣布，16日起洽公民眾進入市府台灣大道及陽明市政大樓，將在洽公區「實名」登記來訪者姓名等基本資料；物流人員至1樓或B1「物流交付區」交貨，降低疫情風險。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台中市政府秘書處指出，由於台灣大道及陽明市政大樓皆為「集合式辦公場所」，受理勞工、社會福利、法律諮詢等各項業務，加上物流、外送人員，每日進出人數約達6000人次及3000人次，人流眾多，市府加強各項防疫措施。

秘書處強調，目前市政大樓出入口開放區域不變，民眾洽公須從台灣大道市政大樓惠中路及文心路1樓出入口、B1惠中樓兩側電梯及文心樓川堂側電梯、B2惠中路及文心路側電梯出入；陽明市政大樓則建議從陽明街前門（北側）、後門（南側）與地下停車場出入。

秘書處指出，16日起，洽公民眾進入市府台灣大道及陽明市政大樓，均須戴口罩、量體溫、消毒雙手，各機關將在洽公區「實名」登記來訪者姓名、電話等基本資料，做好風險管理；物流、外送或郵務人員則統一至1樓或B1「物流交付區」交貨。

台中市政府呼籲，民眾多利用線上申辦與電話洽詢，減少出入公共場所。

另外，台中市政府近期接獲民眾檢舉，有網友販售來歷不明的口罩。法制局長李善植表示，醫用口罩屬於醫療器材，濃度75%藥用酒精屬於乙類成藥，民眾未經核准不得擅自販售，若經查證屬實，可依違反藥事法等規定，最高重罰新台幣200萬元。（編輯：李錫璋）1090315