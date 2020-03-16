侯友宜：雙北基宜桃合作共同迎戰疫情

（中央社記者王鴻國新北16日電）雙北論壇預計3月26日舉行，媒體詢及雙北市長是否會討論共同防疫等問題，侯友宜表示，不會等到雙北論壇再談，雙北和基隆、宜蘭、桃園都要保持密切合作，共同迎戰疫情。

侯友宜今天出席新北環狀線大坪林站視障按摩旗艦店開幕活動時，接受媒體聯訪，媒體詢及台北市規劃持身分證等證件到里辦公室購買口罩等問題。他表示，從實名制排隊購買口罩到現在的網購，「我覺得用任何的形式能夠讓民眾很快速、很公平的拿到需要的口罩，用什麼方式我覺得都是好的」。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球蔓延，侯友宜表示，不管台北市等單位推什麼樣的購買方式，只要是公平的、快速的，直接能夠讓民眾不要那麼辛苦能夠拿到所必要的防疫物資，他都贊成。

由於雙北論壇3月26日舉行，媒體詢及雙北市長是否會討論共同防疫等問題時，侯友宜表示，隨時都要做好雙北的合作跟聯繫，不會等到雙北論壇再談，所以，不僅雙北共同防疫，還要包括基隆、宜蘭、桃園都要緊密保持密切合作的態度，共同迎戰疫情。

他也針對北部有高中生確診導致停課個案表示，學校除不斷消毒、量體溫外，學生在學校裡面要落實「三級防護、五健康原則」等做法，全力防備。新北市各校所有師生在6月底前原則上都不准出國，有例外要個案來報准，核定以後才可以出國。

由於行政院上週宣告台中生煤管制自治條例部分條文無效，媒體詢及是否未來可能套用在新北市的問題，侯友宜強調，新設生煤許可是地方的權限，新北市已經不准再核發，並要求原有舊的生煤採取國際標準，以最嚴格方式及最先進設備更替。（編輯：方沛清）1090316