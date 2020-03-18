更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

英國武漢肺炎捨棄佛系防疫 關鍵研究促政府改採強硬措施
國際

英國武漢肺炎捨棄佛系防疫 關鍵研究促政府改採強硬措施

Kevin Durant確診武漢肺炎 NBA最大咖中鏢球星
運動

Kevin Durant確診武漢肺炎 NBA最大咖中鏢球星

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台灣武漢肺炎單日增23例 疫情進入境外移入高峰期
首頁 / 生活

與確診個案同遊冰島 高市一員警居家隔離

最新更新：2020/03/18 14:11

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄市一名員警與武漢肺炎新增確診病例同遊冰島，雖無出現症狀，昨天被防疫人員帶至醫院篩檢後進行居家隔離，由於該名員警日前到警局出勤，其服務的警局已加強清潔消毒防疫。

中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增的境外移入武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，其中案74男性個案2月25日至3月10日與高市警局1名警員同遊冰島。

高雄市警察局指出，高市府人事處2月27日來函通令市府各機關自3月2日起暫緩非必要的國際交流、參訪，並要求所屬同仁暫緩前往中央流行疫情指揮中心公告的「國際旅遊疫情建議等級」二級以上之國家地區旅遊、交流及參訪。這名員警與確診個案等人赴冰島自助旅遊出境時，當時尚未列管，因此未違反規定。

警方表示，這名員警10日返台後即請假在家自主管理6天後，日前返回工作崗位上班並沒有症狀，員警昨天被防疫人員帶到醫院篩檢後，再返家進行居家隔離，其服務單位昨天起已加強清潔消毒防疫。

高市衛生局指出，這名員警昨天被帶至醫院篩檢是追蹤確診個案接觸者的疫調作為，同團其他接觸者也一樣被帶至醫院篩檢，若有症狀就直接留院隔離，沒有症狀者就回家居家隔離。

衛生局並呼籲，曾接觸案74的親友、旅遊團員，以及搭同一班機返台的乘客，務必居家自主管理14天，期間若出現發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，務必就醫並交代旅遊史。（編輯：陳俊碩）1090318

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報