與確診個案同遊冰島 高市一員警居家隔離

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄市一名員警與武漢肺炎新增確診病例同遊冰島，雖無出現症狀，昨天被防疫人員帶至醫院篩檢後進行居家隔離，由於該名員警日前到警局出勤，其服務的警局已加強清潔消毒防疫。

中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增的境外移入武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，其中案74男性個案2月25日至3月10日與高市警局1名警員同遊冰島。

高雄市警察局指出，高市府人事處2月27日來函通令市府各機關自3月2日起暫緩非必要的國際交流、參訪，並要求所屬同仁暫緩前往中央流行疫情指揮中心公告的「國際旅遊疫情建議等級」二級以上之國家地區旅遊、交流及參訪。這名員警與確診個案等人赴冰島自助旅遊出境時，當時尚未列管，因此未違反規定。

警方表示，這名員警10日返台後即請假在家自主管理6天後，日前返回工作崗位上班並沒有症狀，員警昨天被防疫人員帶到醫院篩檢後，再返家進行居家隔離，其服務單位昨天起已加強清潔消毒防疫。

高市衛生局指出，這名員警昨天被帶至醫院篩檢是追蹤確診個案接觸者的疫調作為，同團其他接觸者也一樣被帶至醫院篩檢，若有症狀就直接留院隔離，沒有症狀者就回家居家隔離。

衛生局並呼籲，曾接觸案74的親友、旅遊團員，以及搭同一班機返台的乘客，務必居家自主管理14天，期間若出現發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，務必就醫並交代旅遊史。（編輯：陳俊碩）1090318