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英國武漢肺炎疫情延燒 台灣學生拋售家當緊急返台
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武漢肺炎防疫 民營市場配售口罩24日起跑

最新更新：2020/03/18 17:02

（中央社記者趙麗妍台中18日電）武漢肺炎疫情延燒，民營市場未列入口罩配售行列，台中多名立委關心民營市場口罩配售情形。經濟部中部辦公室表示，每攤商一營業日1片計算，每片新台幣5元，下週二開始配售。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，民營市場未列入口罩配售行列，攤商、消費者憂心，市場是民生物資採購的重要據點，每天進出市場購物的民眾眾多，恐成為疫情的破口。

民進黨籍立委莊競程今天邀集相關單位，針對配售口罩提出建言，莊競程指出，希望比照公有市場納入配售機制，以營業天數計算數量，減輕攤販業者排隊購買口罩的負擔，及降低社區感染風險。民進黨籍立委黃國書也關心民營市場口罩配售，日前召開多場協調會。

北屯區北京里長蘇乙青提問，一攤有數人怎麼計算，臨時攤商如何認定？水湳市場管委會主委曾世輝認為，很多攤商都是夫妻擋，一個攤位2個口罩比較剛好;一點利市場代表廖文峰說，希望接下來可以研議配售酒精，做好消毒工作。

經濟部中辦視察賴素娟指出，配售的口罩數，每攤商每一營業日1片計算，每週配送一次，一般醫用口罩每片5元。下週二開始配售，希望各縣市政府趕快提報申購對象，為公平起見，目前維持一攤1片。（編輯：謝雅竹）1090318

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