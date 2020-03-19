北部高中全校停課 50%課程復課後要補

（中央社記者梁珮綺台北19日電）武漢肺炎疫情蔓延，北部一所高中爆發群聚感染導致全校停課首例，校方表示，課程將有50%採線上教學、50%採自主線上學習；線上學習部分，30日復課後需利用平日傍晚與假日補課。

北部一名高中生15日確診罹患2019新型冠狀病毒疾病，中央流行疫情指揮中心今天說，該高中生的同班同學也確診，達全校停課標準。

此校也是全台首個因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情而全校停課的高中，校方表示，課程將有50%採直播線上教學，50%採自主線上學習，不過，自主線上學習部分，在30日復課後，仍要進行補課。

校方表示，學生平日下午4時後沒有課程，預計利用平日下午4時至6時，以及假日進行補課，但要補到何時，還沒有時程表。

教師部分，除依防疫需求應到校外，可不必到校，兼任行政職務的教師與職員，仍正常上下班。

校方也指出，明天將請廠商進到學校噴藥，進行全校清潔與消毒。

依教育部訂定的停課標準，高中以下學校，若一班有1名師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課；一校有2名以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課。（編輯：方沛清）1090319