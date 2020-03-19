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高中生染疫 陳時中憂痊癒後標籤化問題

最新更新：2020/03/19 16:11

（中央社記者張茗喧、陳至中、吳欣紜、陳怡璇台北19日電）北部一所高中爆發武漢肺炎群聚事件，引發關注。疫情指揮中心指揮官陳時中認為，當確診學生痊癒回到學校時才是最難的，恐引起標籤化問題，做好心理建設很重要。

陳時中表示，該高中生依照規定必須三採陰性、經專家會議同意後才會解除隔離，並且回到社區當中，他認為該個案回到學校上課以後才是最困難的部分。

他強調，確診個案痊癒回到社會、學校後，最令人擔心的是標籤化的問題，孩子的心理建設必須足夠，家長、學校要負起相關責任，指揮中心管不到那麼多，若心理建設沒做好，「社會裂痕恐越來越大」。

教育部長潘文忠表示，有關第一例確診者，後續指揮中心已對相關接觸者給予不同程度的防疫措施，師生都有接獲明確通知，其餘師生都是因整體防疫上採自主健康管理，沒有到校上課，但審慎起見，仍建議自主健康管理相關關懷，包括學習、健康情形關注，不是沒到學校就讓學生自己想辦法。

潘文忠說，由於這名北部高中生又有同學確診，今天下午校方也會對全體師生做衛教及說明，以便明天全校停課後可在家學習。（編輯：唐聲揚）1090319

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