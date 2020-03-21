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各州武漢肺炎防疫接連跟進居家令 全美1/5人口受影響
首頁 / 生活

引鑑鑽石公主號 陳時中不跟進韓國普篩避偽陰性

最新更新：2020/03/21 15:44

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北21日電）關於台灣是否跟進韓國普篩政策，指揮中心指揮官陳時中今天以鑽石公主號為例，強調該船就是因為普篩，導致許多偽陰性者到處趴趴走，反而導致更多人感染。

陳時中下午在記者會中表示，台灣這幾天的篩檢量約有1300多件，僅針對有症狀、有風險者篩檢，不像韓國，是對所有人進行篩檢。

他進一步解釋，台灣若全面普篩，病毒量不足者可能成為偽陰性感染者，即便在檢驗當下是陰性，過幾天萬一病毒量增加、具有傳染力，可能又導致驗過者自以為陰性而到處活動，增加傳染風險。

陳時中也以鑽石公主號為例指出，日本最初因為鎖定部分個案陽性率高，因此決定對全船篩檢，導致有些旅客驗出陰性後全船趴趴走，釀成全船近2成旅客感染，據此專家還是認為，有症狀時再篩檢較適合。

陳時中說，「要能大量篩檢就要能大量隔離」，各界應思考檢驗結果陰性者如何進行分層、分區隔離，才不會出現上述狀況。

陳時中強調，目前醫院採檢條件已經放很寬，有疑似症狀就可以採檢，第二是採檢速度夠不夠快，每個國家對採檢有不同做法、看法，究竟誰對誰錯，還得等疫情結束、大量數據出來後再探討，目前只能根據科學證據逐步完善。

此外，對於有專家建議在台灣進行武漢肺炎感染率調查，透過檢驗血中抗體，了解多少人曾經感染過且痊癒，掌握國內感染狀況。陳時中則說，目前沒有相關計畫。（編輯：洪學廣）1090321

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