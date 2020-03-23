經國學院師生製贈阿中蛋糕 感謝抗疫團隊

經國管理暨健康學院師生為感謝中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中所率領的防疫團隊，特別製作「阿中蛋糕」與口罩造型的杯子蛋糕，23日送達疾管署，感謝防疫團隊為台灣的付出。（經國管理暨健康學院提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 109年3月23日

（中央社記者沈如峰基隆市23日電）經國管理暨健康學院師生們為感謝中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中所率領的防疫團隊，今天將花3天所製作「阿中蛋糕」送達衛生福利部疾病管制署，感謝團隊為台灣付出。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中率領的防疫團隊，從過年前至今已經兩個多月幾乎沒有休假。

為向抗疫團隊致敬，經國管理暨健康學院餐旅廚藝管理系師生們花了3天，以薑黃為底、卡式達醬為夾餡，製作約9吋大的「阿中蛋糕」，上方也特別以糖霜為主要材料，彩繪出陳時中身穿國家衛生指揮中心背心，一手拿著麥克風、另一手握拳高舉的圖案，蛋糕上也有寫著「中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中」的職稱牌子，底座還特別掛上醫療口罩。

此外，師生們還以薑黃等類似材料，製作約60個有口罩造型的杯子蛋糕，今天由餐旅廚藝管理系主任周景堯帶領餐旅廚藝管理系與護理系學生從學校出發，將「阿中蛋糕」與杯子蛋糕送達疾管署。行前，師生們高喊「防疫不分你我，阿中部長加油」。

經國學院校長邱明源說，國內防疫工作現在做的這麼好，有效控制疫情，這都要歸功於陳時中所率領的防疫團隊在過去這段時間以來的努力。

周景堯表示，「阿中蛋糕」與杯子蛋糕今天送達疾管署後，已由疾管署員工代為收下，希望傳達經國學院師生對於在第一線抗疫人員的謝意。（編輯：李錫璋）1090323