新北：市場若染疫封場 北台聯防農產供貨無虞

清明節將至，為因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，新北市肉品市場加強防疫，除了人員進場前需要量體溫、戴口罩外，也針對拍賣場等區域進行消毒。中央社記者王鴻國攝 109年3月23日

（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市農業局表示，已加強果菜、肉品市場及新北家禽合作社等市場加強防疫，若因染疫封場，將啟動北台區域聯防，協調鄰近縣市互相支援，可確保蔬果及肉品等農產供貨無虞。

清明節將至，新北市長侯友宜今天下午視察新北市肉品市場防疫情形，除了視察豬隻拍賣場標售的防疫狀況、場區消毒情形，為確保民生農產不因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）中斷供給，要求農業局成立專案小組應變。

侯友宜表示，清明節將至，國內各項農漁畜產品穩定供應，價格平實。鼓勵民眾多選購。各批發市場針對不同疫情狀況也有應變機制，以確保供應不中斷。

農業局長李玟表示，為確保各市場人員安全及貨物運銷正常，已全面體檢防疫狀況，要求所有場區建立單一通道，人員入場先行量體溫、酒精消毒、戴口罩並列冊，載運果菜、豬隻、禽隻運輸車輛同步進行消毒，當天作業結束後全場區進行消毒。

他表示，各市場平時各生產線獨立運作，如發生單一案例封閉局部場域，由其他生產線支援。如發生全場封場情形，啟動北台區域聯防。協調鄰近縣市互相支援。

農業局表示，果菜市場輔導採「預約」或「媒合需求」後再到貨，並改由裁定價格議價方式交易，減少開放式拍賣避免人員接觸，若因染疫而封場，將協調其他縣市批發市場協助銷貨處理，以確保蔬果供貨穩定。

農業局表示，新北家禽合作社每天屠宰雞鴨約3萬隻，若產線人員發生感染將暫停作業並消毒，由其他產線協助支援，如果封場，將協調鄰近縣市協助屠宰；新北市肉品市場每天屠宰約3000頭豬，若因疫情封場，將透過「北區肉品市場區域產銷調度小組」調度區域內肉品供應，以確保農、畜產穩定供應不中斷。（編輯：李錫璋）1090323

清明節將至，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，新北市肉品市場加強防疫，進出車輛都須進行消毒。中央社記者王鴻國攝 109年3月23日