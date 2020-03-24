台北101再度點燈致意 為第一線防疫人員加油打氣

（中央社記者蘇思云台北24日電）台灣今天武漢肺炎疫情案例破200例，第一線防疫人員也人力吃緊。台北101大樓在今、明兩天晚上，在大樓外牆點燈，打出「醫護檢疫人員，謝謝您們」文字，表達對防疫人員的感謝。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）迅速在全球擴散，台灣今天確診案例破200例，單日確診新增20例境外移入案例，衛福部長陳時中日前坦言，這2週是台灣關鍵防疫期。

台北101在2月初武漢肺炎疫情剛爆發時，就曾點燈感謝第一線及後端醫護人員，因疫情升溫，今、明兩天將再度點燈，感謝台灣第一線防疫人員的努力與付出。

台北101指出，將在今、明兩天晚間6時30分到10時，在101大樓北面59至60樓的外牆點燈，打出「醫護檢疫人員，謝謝您們，防疫不分你我，我們一起面對，國人齊心，台灣加油。」等字樣，向醫護人員致意，也為民眾凝聚信心。

台北101的臉書官方粉絲團並貼出「防疫關鍵期，全民一起為辛苦的醫護檢疫夥伴加油打氣，也請大家務必保重健康保重自己」的貼文。網友也紛紛以「感謝防疫人員為國辛勞」，「台灣加油，部長加油，謝謝第一線的醫護人員」與「天佑台灣！天佑世界！」等留言致意。（編輯：林孟汝）1090324