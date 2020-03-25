養護機構出現確診案例 指揮中心：擴大採檢

（中央社記者吳欣紜、余曉涵、陳怡璇台北25日電）一名養護機構護理師日前確診武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心今天表示，將擴大從事醫療與照顧工作的人員採檢條件，只要有症狀且是可疑個案，就可以採檢。

中央流行疫情指揮中心22日公布，有一名養護機構護理師確診COVID-9（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎），且她出現症狀後仍有上班，就醫後服用流感抗病毒藥物後，也回去上班，引起社會疑慮。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組長薛瑞元今天在疫情記者會表示，早上專家會議已經決議，針對從事醫療與照顧工作的人員，若有發燒呼吸道症狀等，且醫師懷疑是武漢肺炎就可以採檢、擴大採檢條件。

薛瑞元也提到，採檢必須二採陰性，且至少間隔24小時，退燒沒使用藥物超過24小時，並經醫師評估緩解就可恢復上班，不受14天限制，以免造成人力壓力。

另外，醫事人員、長照機構人員等就醫時也會跳出警示，讓醫師特別注意，這些對象包含醫院裡的醫事人員、社工、長照機構裡的照服員、工作人員、住民，兒少、產後護理之家工作人員、康復與榮民之家照服人員、工作人員、住民、醫療與照護機構工作人員。

薛瑞元也提到，將加強醫療與照護機構管理措施，疫情期間須有門禁、禁止探視，也會對工作人員健康管理，需要每天量體溫及健康狀況監測，住宿機構的住民也要健康管理、量體溫等。

薛瑞元表示，醫療院所與照護機構也要有請假規則，有發燒或呼吸道症狀人員應鼓勵請假並主動就醫，有症狀及採檢要給病假，若工作人員有發燒、耳溫超過攝氏38度則禁止上班。

上述規定對機構也會有罰則，薛瑞元說，可根據傳染病防治法開罰新台幣6萬元以上30萬元以下或1萬元以上15萬元以下。（編輯：管中維）1090325