台南戶外防疫添利器 砲霧台消毒車亮相

（中央社記者楊思瑞台南26日電）武漢肺炎疫情延燒，台南市政府今天針對車站等交通場站附近戶外空間加強消毒，盼嚴防城市門戶。環保局自行設計的砲霧台消毒車同時亮相，可提高在戶外空間大面積噴灑效率。

台南市政府加強武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，CO VID-19）防疫工作，今天動員大批人力與機具，針對火車站、公車轉運站、高鐵站等32處交通場站的戶外50公尺範圍，進行全面消毒作業。台南市長黃偉哲上午前往台鐵台南車站了解實施狀況，並慰勉工作人員。

黃偉哲表示，其實這項工作屬於例行性的清掃，會特別加強是為了讓國人知道，維持整個環境的清潔度對人的健康有幫助，對防疫工作也很重要。市府將會在防疫期間動員更多志工與清潔隊員，一起維持市容整潔與環境衛生。

台南市環保局向環保署爭取經費補助、自行設計並請廠商客製化打造的砲霧台消毒車也在今天投入消毒工作。安裝在車上的砲霧台啟動後，配合車輛的機動性，可在戶外空間進行大面積噴灑，有效節省人力。

台南市環保局長謝世傑表示，砲霧台機身由不銹鋼打造、配置10個噴嘴，噴霧水平距離超過8公尺。由於效率很不錯，已有不少縣市政府來詢問相關設計，台南市也很樂於分享經驗。

黃偉哲在接受媒體聯訪時，被問到是否會加強街友的管理與防疫。他說，台南市政府在今年2月初就開始配送口罩給街友，並持續注意街友狀況。如果街友們願意前往市府的收容所或安置機關當然最好，想留在街上的，市府會贈送簡易的防疫包，提供清潔用品及口罩，並加強宣導疑似症狀的通報，避免街友成為防疫破口。（編輯：陳俊碩）1090326