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男居家檢疫兩度趴趴走遭集中隔離 高市各罰10萬元

最新更新：2020/03/26 11:11

（中央社記者王淑芬高雄26日電）一名21日從香港返回高雄的黃姓男子，兩度未依規定居家檢疫擅自外出，24日被強制集中檢疫，高市衛生局依據黃男違規外出的時間及次數，依法開出各新台幣10萬元的罰單。

市府衛生局簡任技正潘炤穎今天接受媒體聯訪表示，黃男未依規定實施居家檢疫，導致電子圍籬兩度顯示警示，當事人也坦承，22、23日有各外出買早餐、買藥一次。

潘炤穎表示，由於「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規範是以行為數及違規時間作為裁罰基準，所以對黃男開具兩張10萬元的罰單，黃男也已於24日被強制集中檢疫。

他進一步指出，只要是從疫區返台的民眾，當天就會派員進行衛教並發放防疫關懷包，設定電子圍籬；但黃男的電子圍籬卻在22、23日顯示警示，經訪查確認違規，24日將他隔離並依法裁罰。

潘炤穎指出，黃男兩次外出的時間各約2個小時，由於特別條例的裁處金額是從新台幣10萬元到100萬元，經衡量黃男外出時間，各罰10萬元。

此外，高雄市還有一名從廈門返台被要求居家檢疫民眾，擬從高雄出境，結果在機場被攔下，再送回集中檢疫；另一名居家檢疫者開車上國道遭警方攔截，也被送往集中檢疫所，衛生局原裁處20萬元，現在改裁罰40萬元。（編輯：洪學廣）1090326

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