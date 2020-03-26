奎寧藥物成搶手貨 陳時中：優先滿足內需

（中央社記者余曉涵、陳偉婷台北26日電）奎寧類的藥物可能對武漢肺炎有療效，醫藥界人士擔心國際搶藥而缺藥。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，不用急著搶，國內有藥廠生產奎寧類藥物，優先滿足國內需求。

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會說，從法國的研究報告來看，奎寧類的藥物可讓病人排除2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病毒的時程縮短，專家小組討論認為，對於輕症、沒有肺炎的患者都可使用，希望可縮短排毒時間，不用耗占隔離病房資源。

不過，自從瑞德西韋傳出可治療武漢肺炎後，各國都想加入臨床試驗，並表達儲備瑞德西韋的意願；如今類似情況發生在氯奎寧、羥氯奎寧上面，國內有藥房碰到顧客上門指名購買，有醫師聽到藥廠接獲許多國外買家洽詢下訂單，擔心國內出現奎寧類藥物缺藥。

陳時中說，國內有一家藥廠在生產這類藥，先把台灣國內的需求量保留下來，政府也會在不妨礙廠商業利益的前提下，參與分配權。

陳時中指出，奎寧類藥物不用急著搶，在確定藥物效果後，未來整條供應鏈也會有管制流量，保證國際合作可以更順暢。

陳時中說，透過分配權可以建立跟國外關係，也讓台灣對世界有貢獻，國外有缺的，台灣可以提供幫助，未來台灣有缺時，也可以讓人家幫忙，建立合作關係。

另外，對於歐美企業投入「呼吸器國家隊」，國內呼吸器是否出缺的狀況，指揮中心發言人莊人祥表示，根據調查，目前國內有1000多台呼吸器可以使用，且不是每名武漢肺炎患者都有呼吸衰竭需要用到呼吸器的狀況。

他指出，目前臨床統計，約10%的患者需要用到呼吸器，1萬名個案中約有1000名患者需要使用呼吸器，以這個比例來看，台灣呼吸器是夠用的。

陳時中也說，目前台灣確診個案當中，僅7名患者用過呼吸器，顯示台灣呼吸器的數量足夠，且還有其他來源，不會出現都用完的情況。（編輯：陳清芳）1090326