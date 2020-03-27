居家隔離檢疫者偷溜就醫 陳時中：查獲就開罰

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北27日電）近日傳出有居家隔離檢疫者偷溜出門就醫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近日將清查居家隔離檢疫名單，若被查獲有未通報的就診紀錄，將依法開罰。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，大批旅居海外的民眾紛紛回台避難，居家隔離檢疫人數也隨之暴增。有媒體報導，衛福部次長何啟功指出，據北榮統計，每天有30至40名居家隔離檢疫者到該院掛號，恐成防疫漏洞。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，根據了解，這些掛號者大多是一個月前就預約的人，按規定，醫院會在前一天打電話要求退掛，但仍有個位數個案會偷溜到醫院就醫，未來將盡可能提前把居家隔離檢疫的掛號病人阻隔掉。

指揮中心指揮官陳時中表示，居家檢疫隔離者外出是否合理，不是自己認定就好，他明白禁止奔喪、探病有點不通情理，有症狀也必須和衛生單位聯繫，由衛生單位安排就醫，不可自行就醫，「不要以為這是一個正當理由」。

陳時中說，居家隔離檢疫者若有必要、緊急的就醫需求，可以視訊遠距醫療看診，醫院方面也可請患者等2週或請衛生單位安排視訊檢查，未通報者一律不許外出。

他強調，近期會從相關居家隔離檢疫名單中進行查核，若被查獲有未通報的就診紀錄將依法開罰。（編輯：張芷瑄）1090327