配合防疫 中市東協廣場6舞場停業2週

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，假日經常湧入大批外籍移工的台中市東協廣場，在警方柔性勸說下，台中市警察局第一分局30日表示，有6家舞場業者主動宣布停業2週，進行場所全面消毒清潔。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年3月30日

（中央社記者郝雪卿台中30日電）隨著武漢肺炎境外移入確診個案增加，假日經常湧入大批外籍移工的台中市東協廣場，在警方柔性勸說下，台中市警察局第一分局今天表示，有6家舞場業者主動宣布停業2週。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情逐漸升溫，國內境外移入確診個案持續攀升，中央流行疫情指揮中心除限制非本國籍人士入境，並建議室內超過100人以上的公眾集會活動應予以停辦，減少人口跨境流動、近距離接觸以降低病毒傳播風險。

第一分局指出，外籍移工因持有居留證，並不在限制入境所規範的對象範圍內，且移工平時無論是在工廠、宿舍或到東協廣場消費活動，都長期處於群聚狀態下，具有高度傳播風險。

警方表示，東協廣場的舞廳業者從過年後即嚴格限制僅持有護照且無工作證的外籍人士入內消費，也考量到東南亞疫情發展，再加上部分公司限制旗下外籍移工前來，預防移工「中標」，因而在警方柔性勸說下，共有6家舞場業者主動宣布停業2週。

警方指出，6家業者包括越南2家、菲律賓2家、印尼1家、泰國1家等，在停業期間，除了進行場所全面消毒清潔外，也將針對未來營業活動期間的衛生防護措施、人員健康管理等建立更周延的配套計畫。

第一分局分局長孫太康表示，感謝業者重視外籍移工的消費安全，自主配合防疫政策停業，也呼籲民眾目前國內疫情正面臨關鍵時刻，應配合及遵守政府相關防疫規定，並加強個人衛生清潔習慣，減少出入人潮聚集場所或參與大型集會活動，共同防堵疫情擴散。（編輯：陳俊碩）1090330