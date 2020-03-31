茄萣濕地黑琵北返離境 觀賞最後佳機

每年都會有黑面琵鷺到茄萣及永安濕地過冬，3月中旬過後黑面琵鷺身上長出繁殖羽開始準備北返，高雄市政府工務局養護工程處提醒民眾把握賞鳥最後佳機。（高雄市政府養工處提供）中央社記者王淑傳真 109年3月31日

（中央社記者王淑芬高雄市31日電）今年的候鳥季即將畫下句點，留滯半年的黑面琵鷺陸續準備北返離境，茄萣與永安濕地是黑面琵鷺在台灣西南沿海的重要棲地，賞鳥民眾得把握近距離觀賞最後佳機。

高雄市政府工務局養護工程處今天表示，雖然目前黑面琵鷺數量僅剩半百，但這個季節隨濕地水位下降，卻是黑面琵鷺最靠近、也最能以肉眼觀賞的機會。

此外茄萣濕地春夏季也朝氣蓬勃，春季有上千隻鷗科家族過境停留；夏季則有大白鷺、小白鷺、黃頭鷺、高蹺鴴、反嘴鴴、東方環頸鴴等鳥類活動，也是賞鳥的好時機。

養工處園藝工程科表示，每年3月中旬過後黑面琵鷺身上長出繁殖羽開始準備北返，這群嬌客離境前的操兵演練，有如部隊移防般行軍號令。

依高雄科技大學教授張順雄對黑琵家族長年的觀察，黑面琵鷺離境前會集結空曠的淺灘上，如部隊行軍般整齊列隊，並且面朝西方一字排開，等候領隊發號施令。

領隊會先步行約100公尺，部隊則隨後跟進步行約50公尺，起飛時領隊發出一聲長嘯，黑琵大軍一腳半收彎曲同步起飛，並在濕地上空盤旋縈繞似作道別，之後全軍以「人」字形列隊往西邊外海飛去。

判斷會先北上七股、布袋兩處濕地與其他部隊會合後一起北返俄羅斯或韓國準備繁殖，大概10月會再帶著孵育出的亞成鳥來台度冬。年復一年、週而復始，伴隨候鳥往返，因緣際會遷繫台、韓兩國的生態界，也連結起學術文化交流。（編輯：孫承武）1090331