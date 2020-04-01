社交距離防疫 沙鍋魚頭業者：執行困難但會配合
最新更新：2020/04/01 17:36
武漢肺炎疫情持續延燒，嘉義知名沙鍋魚頭店家除配合政府防疫作為外，因應指揮中心最新宣布社交距離規範，業者也呼籲民眾可多利用網路及外送平台來訂餐。中央社記者黃國芳攝 109年4月1日
（中央社記者黃國芳嘉義市1日電）中央流行疫情指揮中心發布社交距離室內維持1.5公尺以上，室外維持1公尺以上；嘉義知名的沙鍋魚頭業者第二代林佳慧表示，政策執行雖有困難，但會儘量配合防疫。
武漢肺炎延燒，指揮中心宣布「社交距離注意事項」，明訂室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺距離，林佳慧說，上午就請員工在店門口外帶區以油漆每隔1公尺噴1個腳印，讓客人按照腳印排隊，保持規定的距離。
林佳慧指出，至於店內的檜木桌椅排放，是當初父親的構想，就是希望客人可以在較舒適環境用餐，因此，每桌的距離都有1.5公尺，也符合指揮中心宣布的社交距離規範。
至於林佳慧的父親曾批評社交距離規範，那員工端菜不就是換成用怪手來送，林佳慧說，其實父親的意思是要表達這項政策雖然執行上會有困難，但會儘量配合政策執行。
林佳慧表示，店家一直都很配合政府的防疫作為，客人入場需測量額溫、使用酒精消毒雙手，座位安排取消併桌服務，且客人等候排隊請保持衛生間距1公尺，店內營業前都會消毒。
這家沙鍋魚頭店平時不管內用或外帶都有很多客人等候，林佳慧說，疫情延燒之際，民眾透過網路訂餐、外送平台送餐都有增加趨勢，目前指揮中心宣布社交距離注意事項，民眾可多利用網路及外送平台來訂餐。（編輯：陳俊碩）1090401
嘉義知名沙鍋魚頭店家配合政府防疫政策，上門消費者入場前皆需測量額溫、使用酒精消毒雙手，座位安排也取消併桌服務。中央社記者黃國芳攝 109年4月1日
中央流行疫情指揮中心宣布防疫社交距離，嘉義知名沙鍋魚頭店在外帶區上午就請員工在店門口外帶區以油漆每隔1公尺噴1個腳印，讓客人按照腳印排隊。中央社記者黃國芳攝 109年4月1日