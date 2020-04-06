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誤以為居家檢疫時間已過 桃園男子去台南將受罰
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師生室內是否戴口罩 黃珊珊：校園通風好不強制

最新更新：2020/04/06 12:55

（中央社記者梁珮綺台北6日電）清明連假結束，各界關注後續防疫措施。台北市副市長黃珊珊今天說，進校園要戴口罩，至於上課時要不要戴，則要看配發口罩數量是否足夠，因校園是通風良好地方，所以還不強制。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，清明連假出遊者眾，可能增加群聚感染風險，盼民眾自主健康管理14天，而連假後上班、上學應報告相關主管單位，以及教育部發文給各縣市教育局提醒返校的防疫注意事項。

黃珊珊上午10時20分在市政大樓吳三連廳說明疫情相關措施，並接受媒體聯訪，被問及是否強制師生在室內戴口罩以及要求公務人員報備等相關問題。

黃珊珊表示，學校是通風良好的地方，所以沒有強制，「上課要不要做到全面戴口罩，要看配發口罩數量夠不夠」。

她也說，會請人事處、各局處了解清明連假出遊情形，請各局處的人員進行自主健康管理。

另外，五一勞動節連假將至，會否要求所有人員停止出遊或報備。黃珊珊說，訂規定很簡單，執行很難，若要出遊就是做好防護，而且中央流行疫情指揮中心很早就明訂社交距離。（編輯：李錫璋）1090406

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