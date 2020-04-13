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郵輪旅客返台採檢 採珊瑚公主號模式

最新更新：2020/04/13 17:18

（中央社記者陳怡璇、陳偉婷台北13日電）因應武漢肺炎，疫情指揮中心今天表示，第二批類包機共452人登記，檢疫場所已備齊；此外，珊瑚公主號乘客先採檢後公布的方式將用於其他滯海郵（遊）輪返台旅客。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心下午召開記者會。媒體提問20日與21日將從上海起飛的類包機狀況。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，登記返台的民眾，20日有228人，21日有224人，共計452人。指揮官陳時中並表示，像這樣的情況已執行過幾次，應該都很熟練，檢疫場所等相關準備也已齊全。

今天新增的5例中有4人為珊瑚公主號旅客，由於是先採檢才對外公布，與一開始鑽石公主號先對外公告要採檢的模式不同，媒體詢問以後其他郵輪上的國人是否比照辦理。

陳時中表示，因為當初鑽石公主號是第一艘，大家都很關心，而經過演練之後已經把可行模式建立起來，未來要返國的船隻及船上國人，除非有特殊情況，不然都照珊瑚公主號來處理。

陳時中表示，據相關報導，美國周圍有40幾艘船、13萬人等著靠岸，有多少國人很難掌握，也需要根據美國的政策，外交部也會積極聯繫，建立溝通管道。（編輯：管中維）1090413

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