武漢肺炎侵害免疫系統 行徑與愛滋病毒有異有同

（中央社記者陳偉婷、陳怡璇台北13日電）有研究顯示，釀成武漢肺炎的新型冠狀病毒會如愛滋病毒攻擊人體免疫系統。在台灣方面，專家張上淳今天說，部分確診者有白血球、淋巴球下降，是與病毒作戰的初期反應，復元後白血球就會恢復正常，這與愛滋病毒不同。

南華早報報導，美中兩國研究發現，新型冠狀病毒會如愛滋病毒般攻擊人體免疫系統。這項研究已從20名武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死者幾乎全毀的免疫系統中，獲得初步證實。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午記者會後受訪表示，觀察台灣的確診個案，基本上感染後，某種程度會看到病患白血球偏低、 淋巴球下降，尤其是重症者都會下降，但輕症者比較不會。

張上淳說，可以解釋的原因是，淋巴球在跟病毒作戰過程中，淋巴球被殺死而數量下降。也有不少病毒的感染，也會出現白血球偏低、變少的狀況，如嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、登革熱等感染症，這是身體免疫系統跟外來病毒作戰中初期的反應。

不過，張上淳說，2019冠狀病毒當然不像愛滋病毒，愛滋病毒真的會侵犯淋巴球，造成長久淋巴球缺乏或愈來愈少；2019冠狀病毒疾病患者在復元之後，白血球會恢復到正常。

也有研究指出，2019冠狀病毒會影響心臟；張上淳表示，有些研究顯示，新型冠狀病毒不只影響肺部，也會侵犯其他器官，心臟也是值得關切的部分。因為從病人抽血檢驗發現，有些跟心臟相關的指數有上升現象，擔心是不是心臟受到影響，但目前還沒有特別影響到心臟的狀況。

張上淳說，先前有武漢肺炎死者死因是心衰竭，但那是感染前就已有嚴重心衰竭問題，並非病毒造成；有死者則是多重器官衰竭，但也還不能確定是病毒引起，還是因為發炎反應造成敗血症而休克。

另有研究指出，抽菸者在罹患武漢肺炎後比較容易重症；張上淳說，長期抽菸是否是危險因子，目前沒有太多個案難以結論，但有少部分長期抽菸的個案狀況比較嚴重。（編輯：陳清芳）1090413