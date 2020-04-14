防疫旅館房數破6千　觀光局：各縣市量能都夠

（中央社記者陳偉婷、張茗喧、陳怡璇台北14日電）疫情指揮中心今天宣布，從歐美兩洲返台者，有條件強制住防疫旅館。觀光局副局長張錫聰說，目前防疫旅館全台超過6000房，入住率約3成，各縣市供應量都夠。

因應全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，為確保國內防疫安全，自台灣時間4月18日零時起，入境民眾過去14天（台灣時間4月4日零時起），如有歐洲、美洲地區旅遊史，登機前應主動出示符合居家檢疫條件的資料。

上述需居家檢疫者，若同住者有65歲（含）以上長者、6歲（含）以下幼童、慢性疾病患者（如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等）、沒有專用房間（含專用衛浴設備）者，入境後應入住防疫旅館。

交通部觀光局副局長張錫聰下午在記者會表示，觀光局從4月1日至6月30日獎助各縣市提供居家檢疫者入住的防疫旅館，每房每日新台幣1000元。

觀光局也在台灣旅宿網建置防疫旅宿專區，目前有11家旅宿業者（台北市9家、台南市1家、南投縣1家）自願公布是防疫旅館，民眾可直接訂房；其餘沒有公開者，可透過各縣市防疫旅宿聯絡窗口訂房。

張錫聰表示，目前各縣市防疫旅宿房間數已上線者超過6000房，入住率約3成。台北市、新北市的需求量較大，目前北市、新北、桃園的防疫旅宿合計約有2150間房。其餘縣市的量能也都充足。各縣市也都會持續輔導業者加入。

入住防疫旅宿，房價是業者自訂。張錫聰說，有可能因旅宿等級不同、房價有落差，但觀光局有補助每房每日千元，是業者可自由運用，或可拿來補助房價；另居家檢疫者也會有檢疫補助，也可用來補貼房價。（編輯：管中維）1090414