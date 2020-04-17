停課超前部署 NCC：指定公視3台播送節目

（中央社記者蘇思云台北17日電）NCC今天召集跨部會會議，確定日後如果大規模停課，將指定無線電視「公視3台」當教學頻道，可以進行為期2週、每週5天、每天下午長達3小時的節目播送。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情自1月爆發至今，仍未減緩，目前造成全球160多個國家停課，全世界近9成學生無法上學。教育部為了因應疫情發展，日前就中小學規劃「線上教學為主、電視頻道為輔」的學習措施。

由於這項規劃涉及學生受教權益、閱聽眾利益、廣電事業營運及監理實務，國家通訊傳播委員會（NCC）今天召開跨部會會議，預計未來如果大規模停課，將指定無線電視「公視3台」這個頻道，作為統一教學管道。

NCC今天發布新聞稿表示，教育部規劃的電視教學，主要針對國小、國中與高中課程來設計，授課科目包含藝術、綜合活動、健體、多元課程等內容，預計每集節目長度30分鐘，並依照年級區分時段，進行授課。

NCC表示，目前先確定頻道徵用，教育部會再規劃後續節目製播方式與內容。未來如果發生全國停課，將依照中央疫情指揮中心指示，適時指定無線電視公視3台，進行為期2週、每週5天，選定每天下午1時30分到4時30分播送節目，希望達成「停課不停學」的目標。（編輯：張良知）1090417