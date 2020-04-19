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海軍艦隊3人染疫 左營基地周邊加強消毒

最新更新：2020/04/19 10:50
海軍敦睦遠航支隊出訪帛琉返國後有3人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），高雄市衛生局與環保局19日到海軍左營基地門口前沿路加強消毒。中央社記者陳朝福攝　109年4月19日
海軍敦睦遠航支隊出訪帛琉返國後有3人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），高雄市衛生局與環保局19日到海軍左營基地門口前沿路加強消毒。中央社記者陳朝福攝　109年4月19日

（中央社記者陳朝福高雄19日電）海軍敦睦遠航支隊出訪帛琉返國後，艦隊3人昨天確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），高雄市衛生局與環保局嚴陣以待，今天一早到海軍左營基地門口前沿路加強消毒。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布海軍敦睦遠航支隊有3人確診武漢肺炎，並緊急召回遠航支隊的3艘軍艦共700多名官兵，分別送往北、中、南多處集中檢疫所隔離採檢。

由於應隔離檢疫的被召回官兵多人昨天曾到海軍左營基地集結，再由軍用大巴士載送到高雄一處集中檢疫所隔離採檢，高市衛生局與環保局不敢掉以輕心，上午調派多名清潔隊人員和消毒車，前往海軍左營基地大門口和門口前的介壽路沿路加強消毒。

高市衛生局表示，後續相關疫情由中央流行疫情中心對外說明。

澎湖縣流行疫情指揮中心則表示，發生疫情的艦隊有15名澎湖籍官兵，澎湖衛生局已配合中央要求集中隔離、採檢送驗，並展開疫調，掌握相關返澎搭機乘客和接觸者資料，以利後續追蹤。（編輯：唐聲揚）1090419

海軍敦睦遠航支隊出訪帛琉返國後有3人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），海軍左營基地門口前沿路，高雄市衛生局與環保局19日加強消毒。中央社記者陳朝福攝 109年4月19日
海軍敦睦遠航支隊出訪帛琉返國後有3人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），海軍左營基地門口前沿路，高雄市衛生局與環保局19日加強消毒。中央社記者陳朝福攝 109年4月19日
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