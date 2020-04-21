侯友宜：中央疫調做好 要盡速通知相關縣市

新北市長侯友宜21日表示，敦睦艦隊疫情影響的不是單一個縣市，建議中央跨縣市的疫調做好，就要盡速通知有關聯的縣市，讓縣市及早掌握資訊及安定民心。中央社記者王鴻國攝 109年4月21日

（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市長侯友宜今天表示，敦睦艦隊疫情影響的不是單一個縣市，他建議中央跨縣市的疫調做好，就要盡速通知有關聯的縣市，讓縣市及早掌握資訊及安定民心。

侯友宜今天主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第44次應變會議」時，對昨天各單位參與防疫擴大管制兵棋推演的努力表示肯定。

他表示，萬一大規模的社區感染爆發出來，必需阻斷城市之間的擴大社區感染的範圍，事先的準備不是只有新北市要準備，其他各縣市包括中央都要預做準備。

他表示，疫情實在很難掌握，像敦睦艦隊的疫情如果突然擴大成大規模的社區感染，中央跟地方都要開始思考，是否應該跟新北市一樣先做好超前布署的兵棋推演，以備不時之需，有備無患。

他表示，新北市只要發現有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，疫情足跡能夠公布的會盡量公布，像敦睦艦隊有一確診個案住在新北市，市府就迅速掌握並公布個案去過眼鏡行及超商的足跡，雖然個案全程戴口罩，但仍是全面進行消毒。

侯友宜表示，敦睦艦隊疫情影響的不是單一個縣市，中央跨縣市的疫調做出來後，就必須要通知各縣市，像有其他的縣市確診個案跑到新北市的板橋車站、樂華夜市、淡水地區，中央通知的時間似乎就比市府自己做的疫調還慢。

他強調，中央只要疫調做好，就應第一時間通知各縣市採取有效的環境消毒等防疫工作，所以，他建議中央跨縣市的疫調做好後，就要迅速通知關聯的縣市，讓他們及早掌握資訊、安定民心。（編輯：李錫璋）1090421