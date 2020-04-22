張豐年方儉徐世榮 獲台灣環保終身成就獎

（中央社記者陳俊華台北22日電）今天是世界地球日50週年，2020全國NGOs環境會議籌備委員會頒發2020台灣環境保護終身成就獎，由醫師張豐年、環保人士方儉、學者徐世榮獲獎，表揚他們終身對環境保護的努力與貢獻。

全國NGOs環境會議籌備委員會上午在立法院舉行「2020台灣環境保護終身成就獎」頒獎典禮；會中並邀請時代力量立委陳椒華、前民進黨立委陳曼麗出席致詞。

過去17年來都在地球日舉辦「全國NGOs環境會議」，但今年因疫情關係，會議延期。擔任評審主席的台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，今天是世界地球日50週年，由3位得獎人提出建言，格外有意義，期待政府更重視環境運動工作者。

陳曼麗說，很高興看到3位夥伴得到終身成就獎，這是非常了不起的，每個人都該注意環境問題，台灣是世界一員，希望有更多人加入保護環境、保護地球行列。

陳椒華表示，很高興在地球日為台灣環境奉獻的人士頒獎，這20幾年來她深深認為，要有為環境服務的志工，做政府監督的有力角色；她以NGO角色進入立法院後，很樂意結合民間、體制內力量一起努力。

張豐年表示，行政院應儘速訂定「經建開發上限」，並以「全方位總量管制」加以落實，對象涵蓋國土計畫、資源能供應量、污染能負荷量等，若有任一項不合，就不允許新開發；因台灣面積、人口有限，要實施全方位總量管制並不困難，如果能做到，足為全世界師法。

方儉說，長期以來不論誰執政，「官商勾結、政治貪污，自殺式的開發、破壞，根本不想解決核廢料、工業有害廢棄物的問題，炒地皮的都市計畫」的問題都始終如一，「感謝政府，讓我們有事情做」。

徐世榮表示，NGOs是社會進步最重要的引擎、支柱，替社會提供新的價值與願景，不管是環境保護、社會公平正義、基本人權保障等，在捍衛、倡導這些價值的都是NGOs，雖然經費、人力不足，但仍努力不懈，逐漸改變台灣、讓社會向上提升。期待政府、社會能更重視因追求發展而導致的土地掠奪、強制迫遷問題。

3位獲獎人的評定書中指出，張豐年從1997年起，在工作之餘與妻子江翠娥，從自己的社區開始關注在地環境議題，參與行道樹保護、水患治理、工程災害，反國土無限開發、反水庫、反噪音、反中科后里七星園區等議題，雖曾在2009年因肝硬化併發肝癌，但康復後持續投入環境運動，無怨無悔。

主辦單位肯定張豐年俠醫的精神，勇於揭發公害，足為後學典範。

方儉從1986年擔任報社記者時就以揭弊報導聞名，曾獲頒金鼎獎。1990年發起台灣的「世界地球日」運動，積極投入環保抗爭，迄今30年。積極投入反核、公民電力公司、陽明山保護區變住宅區不當開發抗爭等議題，並創辦社區報「天母合眾國」。

主辦單位認為方儉的抗爭著重以理服人，是長期在法、理、專業知識上努力的環保健將。

政大教授徐世榮是知名地政專家，長期關注「土地正義」議題，反對不當土地徵收，站在第一線為弱勢發聲，曾關注苗栗大埔、灣寶農地改科技園區開發、台北松山機場遷址、士林文林苑、桃園航空城、機場捷運A7站區預標售案、台南市區鐵路東移地下化計畫、社子島開發案等。

主辦單位肯定徐世榮是積極參與公共事務的知識分子，也是一方有難、八方支援實踐者。（編輯：林孟汝）1090422