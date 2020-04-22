HBO代理商硬起來 斷訊北都恐勢在必行

（中央社記者江明晏、蘇思云台北22日電）近年來，困擾消費者的有線電視斷訊風暴通常只聞樓梯響，但這次台北市的北都用戶5月21日起，恐怕真的看不到HBO等7頻道，代理商永鑫多次調處無果決心硬起來，NCC則表示境外頻道不在疫情徵用範圍。

因授權費談判破局，頻道代理商永鑫昨日已發函給北都，要求北都一個月內提出申請並完成頻道變更，這7個頻道分別是HBO、CINEMAX、FOX SPORTS、FOX SPORTS 2、CNN、CN卡通頻道、ANIMAX，若發生斷訊近10萬的北都訂戶將受到影響。

北都經營區在台北市各區里，根據國家通訊傳播委員會（NCC）去年第4季統計，北都用戶數為9萬4241戶。

北都表示，目前還沒收到函文，如果收到後會依照程序來處理，不願任何頻道下架問題影響大眾權益。

HBO等頻道的代理商永鑫對中央社記者表示，北都已積欠2年授權費用，若以MG10（行政戶數10%）來估算，2年已代墊了新台幣4、5000萬元，已被「白吃白喝了2年」，加上與北都調處多次無果，也讓永鑫失去耐心，決定「硬起來」，在商言商，讓這次斷訊「勢在必行」。

HBO與北都卡在授權費爭議，近一次調處中，永鑫代理商還是希望以MG10為基礎，市場若有更優惠條件將比照；北都則希望比照佳訊的條件，前2年MG10、後續以實際戶數打6或7折。

除了雙方條件存在落差外，永鑫更質疑佳訊與北都「系出同門」，且北都戶數短報遭罰，失去談判信任基礎，雙方僵局一時難解，據傳連NCC官員都覺得「多次協商無果，已沒再談的必要」。

這次讓永鑫下定決心還有另一個理由，因為放行北都以低價取得頻道，再去市場削價競爭，恐掀起其他業者要求降價的骨牌效應，導致市場體制加速崩解。

由於NCC先前數度「解除斷訊危機」，市場質疑永鑫「真的敢斷訊嗎？」但永鑫強調，「對的事情就要去做，希望尊重市場機制和使用者付費原則」；市場人士也期盼，這次斷訊真的斷得成，能讓有線電視長期的產業僵局重回秩序。

國家通訊傳播委員會（NCC）主任秘書蕭祈宏表示，現在是防疫的非常時期，協商期間會告訴業者不要那麼僵，希望盡量調處。雖然防疫期間的頻道徵用以境內頻道為主，頻道代理商永鑫旗下的7個頻道屬於境外頻道，不在徵用範圍，但還是希望不要走到斷訊這一步。

NCC平台事業管理處專門委員黃睿迪表示，依照「有線廣播電視法」規定，要由北都來申請變更頻道計畫，走完相關法律程序，才能變更頻道，包括在斷訊前5天，要在頻道跑馬燈讓觀眾知道頻道即將變更，避免傷害權益。如果任一方片面斷訊，NCC會蒐集相關事證，釐清責任歸屬。

依2月25日通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第10條規定，中央流行疫情指揮中心成立期間，廣播電視事業、衛星廣播電視事業因配合防疫需要而受指定播放防疫資訊、節目者，通訊傳播主管機關得視其受影響情形，放寬一定期間廣告時間。（編輯：林孟汝）1090422