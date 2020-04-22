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華視承諾逐年減少虧損 NCC審議通過

最新更新：2020/04/22 20:53

（中央社記者蘇思云台北22日電）華視三年一次進行營運計畫評鑑，NCC今天決議「合格」，華視也提出財務改善計畫，希望用開源節流方式，逐年減少虧損。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，NCC主任秘書蕭祈宏表示，這次是華視自2016年換照以來首次評鑑，委員會審議華視營運計畫執行情形評鑑案，決議「合格」，不過，華視必須持續改善財務虧損，執行情形會列為下次評鑑重點審查項目。

NCC簡任視察陳書銘表示，無線電視台華視、中視累積虧損額都超過資本額的一半，不過，華視的法定資本公積達到新台幣39億元，相對之下，中視只有1400萬，因此，華視股東權益除以股本仍大於100%，財務狀況比中視來得好。

陳書銘表示，華視提出未來3年財務預估與具體財務改善方案，像是製播方式多元化，另外也會考慮資產活化，像是辦公室租賃等，開源節流並進，預計可以逐年減少虧損。

NCC表示，「無線電視事業公股處理條例」通過後，政府還沒編足預算買回民股，讓作為公共化無線電視事業的華視，仍處在公私定位不明的困境，依照華視說明財務表現與其定位不明有關，會請相關部會協助釐清問題。文化部目前也有跟華視討論買回民股案。

蕭祈宏表示，無線電視台近年來確實面臨有線電視、電子媒體激烈競爭，經營環境相當不好，NCC也在思考政策工具，希望無線台可以健全發展。

根據規定，無線電視台執照一次效期9年，每3年評鑑1次，華視前次換照在2016年，下次換照會是2025年。（編輯：林淑媛）1090422

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