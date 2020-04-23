首宗商船船員未依法居家檢疫 航港局罰業者10萬

（中央社記者汪淑芬台北23日電）航港局今天說，一名大金航運貨船船員3月26日於高雄港下船時，未依規定申請居家檢疫，昨天開罰大金航運新台幣10萬元，是首宗商船因未配合武漢肺炎疫情檢疫規定遭罰案。

航港局發布新聞稿，昨天主動抽核比對船員任卸職資料，查獲大金航運股份有限公司所屬貨船大金輪於3月23日曾停靠廈門，其中一名船員3月26日在高雄港下船，未依規定向疾管署申請居家檢疫，立即開罰大金航運10萬元。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心規定，3月19日起，所有入境民眾皆須配合居家檢疫14天。

航港局表示，3月19日立即發函船聯會及船代會轉知所屬業者，要求本國籍或外國籍船員下船前，須先向疾管署申報居家檢疫，再由移民署核發完成入境查驗船員名單，於港區管制站出示該文件，經港警查驗確認才予放行，違反者將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第16條第3款開罰。

航港局說，昨天抽核比對船員任卸職資料，查獲大金航運股份有限公司所屬貨船大金輪，其中一名船員未依程序申請居家檢疫及取得完成入境查驗船員名單，即於高雄港下船，至另一貨船任職，航港局立即開罰大金航運。

航港局重申，疫情控管需大家共同努力，防疫期間各船務代理及航商務必配合船員入境檢疫規定，事前誠實申報，事後確實完成居家檢疫作業，一同鞏固防疫陣線、杜絕防疫漏洞。（編輯：李錫璋）1090423