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學生確診增3境外移入 總數達928例

2021/12/17 11:46
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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部更新COVID-19各級學校學生確診案例統計，過去連續3天「加零」，今天公布新增3境外移入病例，累積總數達928例。

教育部統計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從今年4月20日到12月16日下午5時30分為止，共有928名學生染疫，其中有723名是本土案例，205名境外移入。12月14到16日公布的統計都是「加零」，今天則有新增病例。

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以教育階段區分，大專校院共388名案例（增2境外移入）、高中147名（增1境外移入）、國中114名、國小190名、幼兒園89名。國中以下已多日沒有新增病例。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，12至17歲青少年應接種第2劑BNT疫苗，校園集中接種陸續起跑，包括台北市、台中市、宜蘭縣都於12月16日開打，多數縣市則是安排下週一（12月20日）開始接種。（編輯：陳政偉）1101217

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