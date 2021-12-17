逾千名青少年已打2劑BNT疫苗 調查近9成願接種

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北17日電）國內12至17歲青少年昨天起開始接種第2劑BNT疫苗，指揮中心統計已有1401人施打，指揮官陳時中說，意願調查初步結果顯示，估計未來有近9成青少年願打2劑疫苗。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天有6萬3048人次接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。截至目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑79.35%、第2劑65.19%，第3劑追加劑則已有4.7萬人次接種。

而青少年第2劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）自昨天開始校園接種，指揮中心發言人莊人祥說，已有1401名青少年施打第2劑，目前尚無不良事件通報。今天起也有縣市陸續接種，但多數縣市是從20日開始。

陳時中說，青少年第2劑疫苗各縣市陸續開打，目前意願調查雖尚未完整，但初步看來青少年施打第2劑的意願不算低，他估計未來接種意願會趨近9成。

此外，指揮中心今天公布新增15例境外移入個案，其中1人即是自高雄搭機飛往澎湖縣的40多歲印尼籍漁工（案16896）。

莊人祥表示，該名漁工是自主健康管理期結束後，因為雇主要求進行自費PCR採檢，並無症狀，檢驗結果還沒出爐就搭機到澎湖，因2次採檢Ct值都偏高，代表病毒量低，研判是先前就染疫。

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指揮官陳時中強調，該名漁工並未違規，已完成14天集中檢疫外加7天專案自主健康管理，期間採檢也都為陰性，21天後才與一般人一樣自由行動，後來是雇主要求再度採檢才確診，目前研判對社區影響小，但仍持續匡列檢驗。

媒體另提問，中研院實驗室感染與相關查核與調查報告進度，陳時中說，事件發生至今僅8天，先前規定在10天內繳交報告，最後期限未到；預計今天下午專家會走訪檢視完國內12間P3實驗室。（編輯：陳政偉）1101217