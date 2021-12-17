台鐵EMU3000列車26日啟航典禮 邀台東民眾搭乘

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民進黨立委劉櫂豪（右）17日表示，台鐵新購600輛EMU3000型城際列車以12輛為1組，今年將交車3組，29日起優先投入東線營運，台鐵並規劃在26日辦理台東首航典禮。圖為110年12月8日劉櫂豪與交通部長王國材（左）體驗試乘並合影。（劉櫂豪提供）中央社記者盧太城台東傳真 110年12月17日

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）台鐵新購EMU3000型列車12月26日將於台東舉辦啟航典禮，列車將由台東發車駛往台北，民主進步黨籍立委劉櫂豪邀請台東民眾參與，提供52個名額可免費搭乘台東至台北行。

劉櫂豪今天發布新聞稿表示，台鐵局新購600輛（50列）EMU3000型城際列車以12輛為1列，提高運能，今年將交車3列，12月29日優先投入東線營運，單日台北–台東來回6列次，台鐵局並規劃於12月26日辦理台東啟航典禮，將邀請行政院蘇貞昌院長出席。

劉櫂豪指出，他再度爭取台東民眾26日可免費搭乘體驗，保留第2車52個座位，邀請有意願搭乘啟航典禮班次的台東民眾進行台東到台北全程體驗。有意願者，即日起可洽劉櫂豪服務處報名。

他表示，歡迎台東民眾12月26日上午9時一起到台東火車站參與啟航儀式，有興趣搭乘台東至台北全程體驗的鄉親，請即日起至12月20日上午10時前，加入劉櫂豪官LINE，寫下「我要參加台東台北首航」，並留姓名、手機號碼，12月20日下午通知報名成功者取票，首航體驗僅提供台東台北單程免費，返程請自行處理。

劉櫂豪指出，他的官方LINE ID：@ahao，任何問題歡迎洽詢立委服務處，電話089-310979，免費搭乘名額有限，額滿為止。

他表示，2012年上任立委後，就極力督促交通部優先改善東部鐵路運輸，從2014年花東鐵路電氣化通車，2020年南迴鐵路電氣化通車，2019年台九線南迴公路拓寬改善通車。

另外，爭取花東鐵路全線雙軌化計畫及台鐵新採購城際列車－EMU3000型優先投入東線營運，這都是為了加速改善東部交通建設，以促進區域均衡發展。（編輯：戴光育）1101217