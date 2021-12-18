學生確診增2境外移入 總數達930例

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（中央社記者陳至中台北18日電）教育部今天更新COVID-19各級學校學生確診案例統計，單日新增2境外移入病例，累積總數達930例。

教育部統計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從今年4月20日到12月17日下午5時30分為止，共有930名學生染疫，其中有723名是本土案例，207名境外移入。較前一天（12月16日）同一時段統計，新增2境外移入病例。

以教育階段區分，大專校院共389名案例（增1境外移入）、高中148名（增1境外移入）、國中114名、國小190名、幼兒園89名。國中以下已多日沒有新增案例。

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中央流行疫情指揮中心日前宣布，12至17歲青少年應接種第2劑BNT疫苗，校園集中接種陸續起跑，包括台北市、台中市、宜蘭縣都於12月16日開打，多數縣市則是安排下週一（12月20日）開始接種。

教育部日前已發函各縣市，提醒青少年接種mRNA疫苗後可能出現罕見且多數為輕微的心肌炎或心包膜炎，第2劑後發生比率高於第1劑，衛生福利部也修訂BNT疫苗接種意願書，由各縣市提供家長參考，充分評估並決定是否讓子女接種。（編輯：陳政偉）1101218