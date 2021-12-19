台鐵26處落石告警AI辨識 111年底建置完成

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台鐵改善危險邊坡，正建置26處落石告警系統，利用AI（人工智慧）辨識方式，透過深度學習進行軌道異物（超過鋼軌面）辨識，並發送告警訊息即時通知，以利各單位及時應對，預計民國111年底建置完成。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 110年12月19日

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台鐵改善危險邊坡，正建置26處落石告警系統，利用AI辨識方式，藉由深度學習進行軌道異物（超過鋼軌面）辨識，台鐵今天發布新聞稿表示，預計明年底建置完成。

台鐵在「鐵路行車安全改善6年計畫」內，針對部分位處高邊坡或陡峭邊坡，有落石、土石流等潛在危險因子且難以工程手段改善的路段，以統包工程建置邊坡落石告警系統。

台鐵表示，落石告警系統以AI（人工智慧）辨識方式，透過深度學習進行軌道異物（超過鋼軌面）辨識，並發送告警訊息即時通知，以利各單位及時應對。

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為確保人工智慧辨識能力，台鐵邀請外部委員協助，進行辨識功能測試計畫，因AI辨識系統的規劃涉及硬體規格選擇、氣候狀況模擬及辨識成功率等較為複雜因子，經多次研討，於林口支線完成模擬情境的攝影機辨識功能測試後，立即著手進行告警系統設備建置。

台鐵表示，落石告警系統共規劃建置26處，其中北迴線K48及K51共2處告警系統，今年8月5日進場施工，9月30日建置完成，後續預定今年底累計完成11處、明年底將完成其餘15處。（編輯：張雅淨）1101219