111留學獎學金甄試簡章公告 提供205個名額

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（中央社記者許秩維台北20日電）教育部今天表示，民國111年留學獎學金甄試簡章已公告，提供205個名額，一般生每年核發1.6萬美元留學獎學金，特殊生每年核發3萬美元。

教育部新聞稿指出，為厚植國家優質人才培育，獎助弱勢族群學子赴國外留學，教育部因此設置留學獎學金，鼓勵優秀青年赴國外（不含中國大陸、香港、澳門）知名大學攻讀博碩士學位。

111年留學獎學金甄試簡章已上網公告，報名期間為111年1月13日上午8時30分至2月9日中午12時，4月中旬進行書面審查，5月31日公告錄取名單。

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教育部表示，111年留學獎學金甄試採書面審查，擇優錄取，提供205個名額，包括190個一般生名額（一般學群155名、選送赴特定國家名額35名）及15個特殊生名額；一般生每年核發1.6萬美元留學獎學金，受獎年限最長2年，特殊生每年核發3萬美元，受獎年限最長3年。

111年留學獎學金申請人須於報名截止前取得國外大學博碩士入學許可或已在國外博碩士班就讀；一般生除了「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」及選送赴新南向國家申請人可選擇攻讀碩士或博士課程外，其餘學群須攻讀博士課程；特殊生不限學群，都可選擇攻讀碩士或博士課程。（編輯：張雅淨）1101220