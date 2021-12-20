過去一年使用長照服務約37萬人 覆蓋率近5成5

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（中央社記者郭建伸台北20日電）衛生福利部次長薛瑞元今天在立法院長照2.0公聽會表示，去年11月至今年10月使用長照服務人數約37萬人，長照服務覆蓋率為55.38%；一學區一日照中心政策已布建490學區，達成率為60%。

台灣少子化、高齡化趨勢難逆轉，外界關注長照2.0政策上路後情形。立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「長照2.0總體檢暨長期照顧服務法修法」公聽會，邀請衛福部、勞動部及相關專家學者與會。

薛瑞元表示，衛福部於106年推動長照2.0，穩健布建居家、社區及住宿式服務資源；根據統計，109年11月至110年10月長照服務使用人數為37萬6275人，較前一年同期成長8.6%，長照服務涵蓋率為55.38%。

薛瑞元表示，社區服務據點目前共計1萬1056據點，居家式服務單位共布建1338處，以及688處日照中心、270處家庭托顧及18處團體家屋。

薛瑞元指出，目前「一國中學區一日照中心」的政策已完成布建490學區，達成率為60%；有關失智據點服務，截至110年10月止共計服務1萬2068人，失智共照中心共服務5萬4585人。

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有關住宿式機構服務，薛瑞元指出，截至今年9月底，包含老人福利機構、一般護理之家、退輔會榮民之家及住宿式長照機構，全國各地方政府已設立住宿式長照機構資源數總計1667家，總供給床數為10萬9765床，服務使用率為86.1%。

此外，薛瑞元也提到，依據長照服務法授權，衛福部正在訂定長期照顧特約及費用支付辦法草案及長期照顧服務申請及給付辦法草案等，目前長期照顧服務申請及給付辦法草案預計於12月發布，正積極與各界溝通研議修正中。（編輯：張均懋）1101220