台鐵維修新利器 頂升裝置可抬高整列車效率佳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台鐵在南台灣最大車輛維修中心已在11月底由高雄機廠遷移至屏東潮州基地。台鐵新購置的頂升裝置可將整列列車抬高，不但改善工作環境，也可提升效率。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 110年12月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）台鐵在南台灣最大車輛維修中心已在11月底由高雄機廠遷移至屏東潮州基地。台鐵今天表示，新購的頂升裝置可將整列列車抬高，不但改善工作環境，也可提升效率。

台鐵今天發布新聞稿表示，潮州新廠購置79項新設備，搬遷45項原有設備，維修能量提升，各項設備已陸續啟用，其中第1期工程的修車線第3股道，配置有10個車廂長度的地下頂升裝置，第1股道預設12個車廂長度的地下頂升裝置預留坑。

台鐵說，以往車輛維修時，維修廠要從地面往下挖維修坑，工作人員必須進入維修坑執行車輛檢查及維修，潮州基地新購置頂升設備，可直接將整列列車抬高，工作人員直接在地面上進行車輛檢查或維修，改善在維修坑內較不通風的環境，可有效提升工作效率，是車輛維修的新利器。

台鐵也列舉頂升設備的優點，如編組車輛檢修可不用解聯，縮短維修時間；還有，以頂升設備維修車輛較為安全。舊廠的頂升設備僅能單輛車體頂升，維修效率欠佳。

台鐵日前在測試頂升設備時，先頂重塊再頂PP自強號列車及EMU900電聯車，測試過程順利。（編輯：陳政偉）1101222